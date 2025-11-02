Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

IIT कानपुर के विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार, बोले- यह गौरव का क्षण

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को रविवार को आईआईटी कानपुर परिसर में आयोजित एक समारोह में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह एक गौरवपूर्ण क्षण।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 02, 2025

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मिला विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार, PC- IANS

कानपुर : भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को रविवार को आईआईटी कानपुर परिसर में आयोजित एक समारोह में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'यह एक गौरवपूर्ण क्षण है, जो लोक सेवा में उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व का जश्न मनाता है।' एक बयान में कहा गया है कि 1989 में शुरू किया गया विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार (डीएए) आईआईटी कानपुर द्वारा अपने पूर्व छात्रों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।

संस्थान हर साल अपने पूर्व छात्रों के साथ मिलकर उत्कृष्ट उपलब्धियों, संस्थान के प्रति सेवा और समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 1985 में आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री प्राप्त की और रविवार को संस्थान के 66वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

पूर्व प्राप्तकर्ताओं की सूची में शैक्षणिक उत्कृष्टता, उद्यमशीलता उत्कृष्टता, व्यावसायिक उत्कृष्टता और राष्ट्र सेवा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय नाम शामिल हैं। इससे पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में शांतिपूर्ण और पारदर्शी विधानसभा चुनाव का आश्वासन दिया और 'हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता' की बात दोहराई।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'चुनाव आयोग हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। बिहार में चुनाव शांतिपूर्ण, कानूनी और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक मतदाता को अपनी इच्छा व्यक्त करने और इस लोकतांत्रिक उत्सव में भाग लेने का अवसर मिले।'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'उम्मीद है कि बिहार के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।' बिहार चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी।

उन्होंने कानपुर स्थित माथुर वैश्य समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताया।

उन्होंने कहा, 'जिस दिन 12 राज्यों के 51 करोड़ मतदाताओं के नाम वाली मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी, वह ऐतिहासिक होगा और ऐसा पहले कभी नहीं किया गया।'

(Source-IANS)

ये भी पढ़ें

दिन-रात गिनते रहे सिक्के, जब पानवाले ने दिया ‘सोने की चेन का तोहफा’ तो छलक उठी पत्नी की आंखें
कानपुर
Image Generated by Chatgpt.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 07:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / IIT कानपुर के विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार, बोले- यह गौरव का क्षण

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिन-रात गिनते रहे सिक्के, जब पानवाले ने दिया ‘सोने की चेन का तोहफा’ तो छलक उठी पत्नी की आंखें

Image Generated by Chatgpt.
कानपुर

मां को क्या पता उनका लाड़ला 100 रुपए जहर खरीदने के लिए मांग रहा है? बेटे ने फोन पर दी जानकारी और सब खत्म

पोस्टमार्टम हाउस में लगी भीड़ और साहिल की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)
कानपुर

7 साल का लिव-इन रिलेशन: युवक ने की महिला की हत्या, नाम बदलकर बनाया संबंध, महिला को दफनाया गया

घटनास्थल पर लगी भीड़, घटना की जानकारी देते सहायक पुलिस आयुक्त सीसामऊ (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर )
कानपुर

सांसद दिनेश शर्मा बोले- राहुल गांधी का पूरा परिवार ड्रामे वाला, SIR में इनके नाम काटे जा रहें

कानपुर पहुंचे दिनेश शर्मा (फोटो सोर्स- 'X' दिनेश शर्मा)
कानपुर

इंजीनियर और MBA पास क्रिकेटर बने ठग, बैंक अफसर बन उड़ाए करोड़ों, खरीदी Thar और 1.25 लाख का बैट

यह फोटो दोनों की गिरफ्तारी के दौरान की है। विवेक क्रिकेट ड्रेस में दिख रहा है।PC: कानपुर पुलिस
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.