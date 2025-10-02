आईआईटी कानपुर: कमरे में तीन दिनों से छात्र का शव फांसी पर लटका रहा, बदबू आने पर हुई जानकारी

IIT Kanpur Student body found hanging in hostel room कानपुर में आईआईटी में तीन दिनों से बीटेक फाइनल ईयर की छात्र का शव फांसी के फंदे से लटक रहा और किसी को जानकारी नहीं हुई। कमरे से अपशिष्ट पदार्थ बाहर दरवाजे के बाहर आ गया था। बदबू आने से छात्रों को इसकी जानकारी हुई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। मौके का निरीक्षण किया गया‌। पुलिस को किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक हरियाणा का रहने वाला था। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है।