आईआईटी कानपुर: कमरे में तीन दिनों से छात्र का शव फांसी पर लटका रहा, बदबू आने पर हुई जानकारी

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब
IIT Kanpur Student body found hanging in hostel room कानपुर में आईआईटी में तीन दिनों से बीटेक फाइनल ईयर की छात्र का शव फांसी के फंदे से लटक रहा और किसी को जानकारी नहीं हुई। कमरे से अपशिष्ट पदार्थ बाहर दरवाजे के बाहर आ गया था। बदबू आने से छात्रों को इसकी जानकारी हुई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। मौके का निरीक्षण किया गया। पुलिस को किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक हरियाणा का रहने वाला था। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर आईआईटी में 23 वर्षीय धीरज सैनी पुत्र सतीश कुमार ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ शकरकुली बिचोली रोड का रहने वाला था। मृतक धीरज सैनी आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और बीटेक फाइनल ईयर का छात्र था। आईआईटी प्रशासन के अनुसार अंतिम वर्ष होने के कारण धीरज सैनी कमरा नंबर 123 हॉस्टल नंबर एक में अकेले रहता था।
कल्याणपुर थाना पुलिस में घटनास्थल की जांच की। किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया। जांच में पता चला कि डेड बॉडी डीकंपोज होने लगी थी। पुलिस में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है कल्याणपुर इंस्पेक्टर के अनुसार शव करीब 2 से 3 दिन पुराना हो सकता है। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।
सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर ने बताया कि आईआईटी प्रशासन ने घटना की जानकारी दी कि बीटेक फाइनल ईयर इलेक्ट्रिक इंजीनियर का छात्र हॉस्टल में कमरे के अंदर फांसी लगा लिया है। मौके का उच्चाधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
