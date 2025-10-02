Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

आईआईटी कानपुर: कमरे में तीन दिनों से छात्र का शव फांसी पर लटका रहा, बदबू आने पर हुई जानकारी

IIT Kanpur Student body found hanging in hostel room कानपुर में बीटेक फाइनल ईयर के छात्र ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। जो हरियाणा का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार शव करीब 3 दिन पुराना है। जांच की जा रही।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 02, 2025

आईआईटी छात्र ने की आत्महत्या (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब

IIT Kanpur Student body found hanging in hostel room कानपुर में आईआईटी में तीन दिनों से बीटेक फाइनल ईयर की छात्र का शव फांसी के फंदे से लटक रहा और किसी को जानकारी नहीं हुई। कमरे से अपशिष्ट पदार्थ बाहर दरवाजे के बाहर आ गया था। बदबू आने से छात्रों को इसकी जानकारी हुई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। मौके का निरीक्षण किया गया‌। पुलिस को किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक हरियाणा का रहने वाला था। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है।

हरियाणा का रहने वाला मृतक

उत्तर प्रदेश के कानपुर आईआईटी में 23 वर्षीय धीरज सैनी पुत्र सतीश कुमार ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ शकरकुली बिचोली रोड का रहने वाला था। मृतक धीरज सैनी आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और बीटेक फाइनल ईयर का छात्र था। आईआईटी प्रशासन के अनुसार अंतिम वर्ष होने के कारण धीरज सैनी कमरा नंबर 123 हॉस्टल नंबर एक में अकेले रहता था।

क्या कहते हैं इंस्पेक्टर?

कल्याणपुर थाना पुलिस में घटनास्थल की जांच की। किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया। जांच में पता चला कि डेड बॉडी डीकंपोज होने लगी थी। पुलिस में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है‌ कल्याणपुर इंस्पेक्टर के अनुसार शव करीब 2 से 3 दिन पुराना हो सकता है। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।

क्या कहते हैं सहायक पुलिस आयुक्त?

सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर ने बताया कि आईआईटी प्रशासन ने घटना की जानकारी दी कि बीटेक फाइनल ईयर इलेक्ट्रिक इंजीनियर का छात्र हॉस्टल में कमरे के अंदर फांसी लगा लिया है। मौके का उच्चाधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 09:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आईआईटी कानपुर: कमरे में तीन दिनों से छात्र का शव फांसी पर लटका रहा, बदबू आने पर हुई जानकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अलीगढ़-गोविंदपुरी-अलीगढ़ के लिए नई मेमू ट्रेन, 60 रुपए, 5 घंटे 20 मिनट में 305 किलोमीटर की यात्रा पुरी

कानपुर अलीगढ़ के बीच मेमू ट्रेन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
कानपुर

नवरात्र के डांडिया कार्यक्रम में पहुंचे दो मुस्लिम युवकों की महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गिरफ्तार

कानपुर

धुआंधार बारिश अलर्ट: गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी भारी बारिश का अलर्ट

कानपुर

सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 33 महीने बाद पहुंचे अपने घर, बोले- बेगम को विधायक बनने के लिए शुक्रिया

इरफान सोलंकी जेल से रिहा (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
कानपुर

कानपुर में धुआंधार बारिश, ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के पहले मैच पर संशय

कानपुर में मूसलाधार बारिश (फोटो सोर्स- सीएसए कानपुर मौसम वैज्ञानिक वीडियो ग्रैब)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.