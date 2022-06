अब लेह-लद्दाख में भी यूपी-एमपी की तरह पैदा होंगी सब्जियां, आईआईटी की विशेष तकनीक

New Technology: लेह-लद्दाख में भी अब यूपी व एमपी में होने वाली सब्जियों की पैदावार होगी। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने एक विशेष सिस्टम तैयार किया है, जिसकी मदद से सब्जियों व मिट्टी को जरूरी एक निश्चित तापमान मिलता रहेगा।

आईआईटी के एमटेक छात्र अंशुल रावत ने वैज्ञानिक प्रो. मुकेश शर्मा व प्रो. अनुभा गोयल की देखरेख में इस तकनीक को विकसित किया है, जिसका पेटेंट मिल गया है। सौर ऊर्जा आधारित रूट जोन हीटिंग सिस्टम और वर्मी-बेड विधि से ऊंचाई व कम तापमान वाले क्षेत्रों में भी सब्जियों की पैदावार होगी। आमतौर पर लेह, लद्दाख जैसे पहाड़ी व बर्फीले इलाकों में तापमान अधिक गिरने पर सब्जियों की पैदावार नहीं होती है। इससे स्थानीय लोगों के साथ सीमा पर तैनात जवानों को दिक्कत होती है।

IIT Kanpur Technology will be grown UP-MP vegetables in Leh-Ladakh