Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

IMD ALERT: बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया निम्न दबाव का क्षेत्र, प्रदेश में कानपुर सबसे ठंडा, देखें अपने जिले का मौसम

UP weather मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो तूफान बना सकता है। इसका असर दक्षिण के राज्यों में पड़ेगा। इधर कानपुर में प्रदेश का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। जबकि शाहजहांपुर का तापमान सबसे अधिक रहा।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 20, 2025

सुबह और शाम धुंध और प्रदूषण का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

UP weather forecast मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में नए निम्न दबाव क्षेत्र को लेकर अलर्ट किया है, जिसके अनुसार इससे अगला तूफान बन सकता है। जिसका असर दक्षिण के राज्यों में पड़ेगा। 21 और 22 नवंबर को दक्षिण के राज्यों में मौसम के खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर महीने में 'मोंथा' नामक गंभीर चक्रवात की भी याद दिलाई है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं अब धरातल पर चल रही हैं, लेकिन उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं भी आगे बढ़ रही हैं। जिसके कारण मौसम में उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल सिस्टम पर लगातार नजर रखी जा रही है।

कानपुर सबसे ठंडा जिला

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में कानपुर एक बार फिर सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। इटावा, बुलंदशहर और बाराबंकी का तापमान 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि मेरठ का तापमान 11.2 डिग्री रहा।

अधिकतम तापमान इस प्रकार रहा

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में शाहजहांपुर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। यहां का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है। जबकि कानपुर में अधिकतम तापमान 28.4, बनारस एयरपोर्ट में 28.3, गोरखपुर में 28.3 और बहराइच में 28.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कानपुर मंडल के जिलों में इटावा का अधिकतम तापमान सबसे कम 25.6 डिग्री दर्ज किया गया। फतेहगढ़ का तापमान 26.4 और कानपुर नगर का 27.2 दर्ज किया गया।

कैसा रहेगा कल का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल के जिलों में ऊंचे आसमान में बादल छाए रहेंगे। धुंध होने के कारण धूप में भी थोड़ी नरमी रहेगी। रात और दिन के तापमान में आने वाले दिनों में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है। कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया में दक्षिण पूर्वी हवाओं का आना भी शुरू हो गया है। जबकि उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति धीमी और कमजोर पड़ गई है। सुबह और शाम को प्रदूषण और धुंध के कारण विजिबिलिटी में कमी आएगी, जिसका असर आज सुबह दिखाई भी पड़ा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 05:04 pm

Published on:

20 Nov 2025 05:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / IMD ALERT: बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया निम्न दबाव का क्षेत्र, प्रदेश में कानपुर सबसे ठंडा, देखें अपने जिले का मौसम

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सिर धड़ से अलग होने वाले 5 साल के मासूम की मां को आया होश, कटा पैर लिए बोली- कहां है मेरा लाल

Accident kanpur
कानपुर

मुझसे शादी नहीं की तो किसी से शादी करने लायक नहीं बचोगी, 12वीं की छात्रा को तेजाब की धमकी

ceime
कानपुर

कानपुर में 4 दोस्तों की एक साथ मौत, ठंड से बचने के लिए जलाई अंगीठी, कमरा छोटा होने से घुटा दम

घटनास्थल का निरीक्षण करती पुलिस (फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस)
कानपुर

ड्यूटी के लिए निकले अधिशासी अभियंता गायब, कार के चारों इंडिकेटर गंगा पुल पर जलते मिले, चाबी सड़क पर

मौके पर खड़े अपने और i10 का (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

सिपाही की शादी में पहुंची पीड़िता, बोली- 6 महीने लिव इन में रखा, अब दूसरी से कर रहा शादी, जानें क्या कहते हैं एसीपी?

पीड़िता ने आपबीती सुनाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.