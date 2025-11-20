IMD ALERT: बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया निम्न दबाव का क्षेत्र, प्रदेश में कानपुर सबसे ठंडा, देखें अपने जिले का मौसम

UP weather forecast मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में नए निम्न दबाव क्षेत्र को लेकर अलर्ट किया है, जिसके अनुसार इससे अगला तूफान बन सकता है। जिसका असर दक्षिण के राज्यों में पड़ेगा। 21 और 22 नवंबर को दक्षिण के राज्यों में मौसम के खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर महीने में 'मोंथा' नामक गंभीर चक्रवात की भी याद दिलाई है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं अब धरातल पर चल रही हैं, लेकिन उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं भी आगे बढ़ रही हैं। जिसके कारण मौसम में उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल सिस्टम पर लगातार नजर रखी जा रही है।