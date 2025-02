यूपी के इन जिलों मौसम अलर्ट, 1 मार्च से 4 मार्च के बीच होगी झमाझम बारिश

Heavy rain alert in these districts of UP मौसम विभाग में बारिश को लेकर अलर्ट किया है। जिसके अनुसार एक से 4 मार्च तक झमाझम बारिश की संभावना है। आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।