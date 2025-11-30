UP weather forecast: 13 जिलों पर पड़ेगा दितवाह तूफान का, न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री

मौसम विभाग के अनुसार श्रीलंका होते हुए बंगाल की खाड़ी पहुंचा दितवाह चक्रवाती तूफान तबाही मचा रहा है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा।‌ ऊंचे आसमान पर बादल छाए रहेंगे। कानपुर मंडल के कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर पर चक्रवाती तूफान का प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त झांसी, उरई, हमीरपुर, बांदा, महोबा, हरदोई, फतेहपुर और उन्नाव में भी मौसम बदलेगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार इस दौरान दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज होगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं एक बार फिर सक्रिय होंगी। एक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।