मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया रेड अलर्ट, भारी से अत्यधिक भारी चेतावनी

IMD alert for eastern Uttar Pradesh, heavy to very heavy warning मौसम विभाग ने रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इस दौरान बारिश भी होने की संभावना है। जबकि 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी-भारी सोने की संभावना है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जहां कुछ स्थानों में भारी बारिश के साथ अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है।