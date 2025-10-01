धुआंधार बारिश अलर्ट: गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी भारी बारिश का अलर्ट

IMD heavy rain alert मौसम विभाग में 7 अक्टूबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होने की संभावना है। कभी जोरदार तो कभी हल्की-फुल्की हो सकती है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 31.2 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 2 अक्टूबर को 54 प्रतिशत बारिश के साथ 8.5 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। यही स्थिति शुक्रवार और शनिवार की भी रहने की संभावना है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, औरैया की भी यही स्थिति रहने की संभावना है।