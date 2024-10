IMD weather forecast: मानसून की विदाई जल्द, इस महानगर के लिए आफत की बारिश और बाढ़ का अलर्ट

IMD weather forecast, Monsoon depart soon, catastrophic rain and flood in this city आईएमडी के अनुसार मानसून पूरी तरीके से जल्द ही विदा हो जाएगा। लेकिन जाते-जाते आफत की बारिश करेगा, बाढ़ भी आएगी। इस शहर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ जानें कानपुर में आज और कल का कैसा मौसम रहेगा?