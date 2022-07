अब बिना झटके चलिए वंदे भारत के साथ, तकनीक ने बढ़ा दी सुविधा

Indian Railway: स्वर्ण शताब्दी की तरह वंदेभार में भी आरामदायक सीटें होंगी। आकस्मिक ब्रेक लगाने पर भी ब्रेक असेंबली जाम न होगी।

दिल्ली से वाराणसी वाया कानपुर चलने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस के कोचों का जल्द ही कायाकल्प होगा। सब कुछ ठीकठाक रहा तो अगस्त में इस ट्रेन के कोच आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। आकस्मिक ब्रेक लगाने पर न तो ब्रेक असेंबली जाम होगी और न ही यात्रियों को झटका लगेगा। इसकी सीटें भी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस की तरह आरामदायक यानी कि लचकदार होंगी। अभी वंदेभारत की सीटें बैठने पर स्टेट बनी रहती हैं। इससे यात्रियों को दिक्कतें होती थीं।

Indian Railway: No shocks in journey of Vande Bharat Facilities Increased by High Technology