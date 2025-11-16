वन स्टॉप सेंटर में महिला के फांसी लगाने का मामला: तत्कालीन थाना प्रभारी बर्खास्त, एसआई भी दोषी पाया गया

Former SHO inspector dismissed. कानपुर में घर में चोरी के मामले में पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद दोनों को वन स्टाफ सेंटर में दाखिल कराया था। दूसरे दिन महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला था। मामला काफी चर्चा में आया था। इस मामले में थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज के खिलाफ जांच बैठाई गई थी। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद थाना प्रभारी को 'क्यों ना बर्खास्त कर दिया जाए' के संबंध में नोटिस देते हुए जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। समय सीमा बीतने के बाद भी थानाध्यक्ष का जवाब नहीं आया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने तत्कालीन थाना प्रभारी को बर्खास्त कर दिया। चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई जारी है, यह जानकारी दी गई। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। बर्खास्त इंस्पेक्टर का नाम कानपुर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे से जुड़ा है। ‌