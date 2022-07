IRCTC Leh Ladakh Tour: अब उत्तर प्रदेश से हवाई यात्रा के माध्यम से लेह लद्दाख घूम सकेंगे। इसके IRCTC बेहतरीन पैकेज लेकर आया है।

रेल टूरिज्म एंड कैटरिंग कारपोरेशन ने पहली बार लखनऊ-कानपुर समेत आस-पास के सभी जिलों से हवाई टूर पैकेज लद्दाख के लिए शुरू करने का एलान किया है। इस हवाई टूर पैकेज में कानपुर से दिल्ली तक तेजस एक्सप्रेस से ट्रेन का सफर औऱ वहां से लद्दाख तक फ्लाइट से पर्यटकों को ले जाया जाएगा। आठ दिन और सात रात के इस टूर पैकेज में अकेले जाने वाले को 49500 रुपये और दो व्यक्तियों के एक साथ रूकने पर प्रति यात्री को 44500 रुपये देने होंगे। यह टूर पैकेज सात से 14 सितंबर-2022 तक का होगा।

IRCTC's plan Now enjoy the UP to Ladakh tour in one package