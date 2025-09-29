इरफान सोलंकी पर ईडी का शिकंजा: वित्तीय और बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में नोटिस जारी

Irfan Solanki and his associates summoned by ED कानपुर के सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। परिवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने और वित्तीय लेनदेन को लेकर पूछताछ करने जा रही है। इस संबंध में जांच टीम ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इरफान सोलंकी पर बांग्लादेशी नागरिकों को आश्रय देने और आधार कार्ड सहित अन्य भारतीय पहचान पत्र बनवाने में मदद करने का आरोप है। वित्तीय लेनदेन के संबंध में भी ईडी जांच कर रही है। हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को गैंगस्टर के मामले में जमानत दी थी। लेकिन ईडी के संबंध के बाद सिफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ेंगी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के सपा से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनकी उसके सहयोगियों के खिलाफ एड जांच कर रही थी। जांच टीम ने इस संबंध में चार्जशीट तैयार कर ली है। अब इरफान सोलंकी और उसके अन्य सहयोगियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिसमें पूर्व पार्षद मन्नू रहमान का नाम भी है। पार्षद रहते हुए मन्नू रहमान ने बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को भारतीय नागरिक होने का लेटर जारी किया था। जो इस समय जेल में बंद है।
बांग्लादेश का रहने वाला रिजवान चोरी छिपे मूलगंज में काफी लंबे समय से रह रहा था। जिसने यहीं पर हिना से शादी कर ली। जिसके एक बेटा और दो बेटियां हैं। रिजवान कई देशों की यात्रा कर चुका है। 11 दिसंबर 2023 को उसे परिवार सहित गिरफ्तार किया गया था। जिसमें कुल 6 लोग शामिल हैं। इरफान सोलंकी के साथ मशहूर कंपनी के बिल्डर हाजी वसी को भी प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए स्थानीय पुलिस से सहयोग लिया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग