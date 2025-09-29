इरफान सोलंकी पर ईडी का शिकंजा: वित्तीय और बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में नोटिस जारी

Irfan Solanki and his associates summoned by ED कानपुर के सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। परिवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने और वित्तीय लेनदेन को लेकर पूछताछ करने जा रही है। इस संबंध में जांच टीम ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इरफान सोलंकी पर बांग्लादेशी नागरिकों को आश्रय देने और आधार कार्ड सहित अन्य भारतीय पहचान पत्र बनवाने में मदद करने का आरोप है। वित्तीय लेनदेन के संबंध में भी ईडी जांच कर रही है। हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को गैंगस्टर के मामले में जमानत दी थी। लेकिन ईडी के संबंध के बाद सिफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ेंगी।