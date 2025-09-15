आयकर विभाग के छापों में करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा, विदेश में भी मिली संपत्ति

IT Department raids revealed tax evasion worth crores कानपुर, उन्नाव, नोएडा सहित मिर्जा इंटरनेशनल की फैक्ट्री-ऑफिस में पिछले 5 दिनों से इनकम टैक्स की रेड चल रही है। जिसमें करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। भारत में कमाई गई रकम से ब्रिटेन में चोरी छुपे लगा दी गई। जिसका आयकर विभाग को टैक्स भी नहीं दिया गया है। छापामारी के दौरान कई मुखौटा कंपनियों का भी खुलासा हुआ है। रियल स्टेट में भी पैसा लगाने की जानकारी मिली है। मिर्ज़ा इंटरनेशनल का मुख्यालय कानपुर में है। लेकिन दिल्ली, नोएडा में भी कार्यालय स्थापित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिलक नगर स्थित मिर्ज़ा इंटरनेशनल ग्रुप के संचालक के आवास पर आयकर विभाग का छापा मारा गया है। इसके साथ ही लखनपुर, स्वरूप नगर, जाजमऊ, कंपनी बाग, सिविल लाइंस स्थित कारोबार में सहयोगी एवं रिश्तेदारों के घर पर भी कार्रवाई की गई। उन्नाव के अकरमपुर, दही औद्योगिक क्षेत्र स्थित मिर्ज़ा इंटरनेशनल टेनरी आदि में भी छापा मारा जा रहा है। इसके अतिरिक्त आयकर की टीम हरियाणा, उत्तराखंड, नोएडा, दिल्ली में भी छापा मारने की कार्रवाई कर रही है। शुरुआत में 38 स्थानों पर एक साथ छापा मारा गया था।
आयकर विभाग की टीम ने मिर्जा ग्रुप से जुड़े कंपनियों में 11 सितंबर से छापा मारने की कार्रवाई शुरू की थी। इसमें कानपुर और उन्नाव के 18 ठिकानों पर छापा मारने की कार्रवाई चल रही है। अब तक करीब 50 लोगों के बयान दर्ज कराए गए हैं। उन्नाव के अकरमपुर स्थित फैक्ट्री में छापा मार करवाई शुरू होते ही श्रमिकों को छुट्टी दे दी गई। जिन्हें आज बुलाया गया है।
आयकर विभाग को लॉकर में छुपा कर रखा गया खजाना मिला है। यह लाकर ग्रुप और उनके सहयोगियों के घरों से बरामद हुआ है। करीब 17 लॉकर मिलने की जानकारी हुई है। जिसमें सभी को खोल नहीं जा सका है। अब तक लाखों रुपए के गहने और नगदी बरामद हुए हैं। कई बोगस कंपनियां भी सामने आई है। जिनके माध्यम से व्यापार किया जाता था। जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर कार्य किया गया है। आयकर विभाग मिले दस्तावेज का सगन निरीक्षण कर रही है। फैक्ट्री में उत्पादन कम दिखाया गया है। जबकि माल भरा हुआ है।
आयकर विभाग ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है। जिसके माध्यम से कंप्यूटर लैपटॉप से डिलीट किए गए आंकड़ों को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव के माध्यम से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जानकारी मिली है। जिसे आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अतिरिक्त दुबई सहित विदेश में कई जगह संपत्तियों होने की भी जानकारी मिली है। आयकर विभाग पूरे मामले की जांच कर रही है। आज समझौता जांच का आखिरी दिन हो सकता है।