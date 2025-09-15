आयकर विभाग के छापों में करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा, विदेश में भी मिली संपत्ति

IT Department raids revealed tax evasion worth crores कानपुर, उन्नाव, नोएडा सहित मिर्जा इंटरनेशनल की फैक्ट्री-ऑफिस में पिछले 5 दिनों से इनकम टैक्स की रेड चल रही है। जिसमें करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। भारत में कमाई गई रकम से ब्रिटेन में चोरी छुपे लगा दी गई। जिसका आयकर विभाग को टैक्स भी नहीं दिया गया है। छापामारी के दौरान कई मुखौटा कंपनियों का भी खुलासा हुआ है। रियल स्टेट में भी पैसा लगाने की जानकारी मिली है। मिर्ज़ा इंटरनेशनल का मुख्यालय कानपुर में है। लेकिन दिल्ली, नोएडा में भी कार्यालय स्थापित किए गए हैं। ‌