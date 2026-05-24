Kanpur News:ITBP जवानों के वायरल वीडियो से मचा बवाल, अखिलेश यादव बोले, दिल्ली का भरोसा लखनऊ से टूटा

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। समाजवादी पार्टी ने इस घटनाक्रम को लेकर सरकार और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि "UP की भाजपा सरकार और उसकी पुलिस की नाइंसाफ़ी और ज़्यादती देखकर ITBP को भी इन पर भरोसा नहीं है। दिल्ली का भरोसा लखनऊ से उठ गया है तभी ITBP ने ये घेराबंदी की होगी। ये कैसा डबल इंजन है जो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ बंदूक ताने खड़ा है"। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।