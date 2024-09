UP में 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की एक और सूची जारी, देखें पूरी सूची

यह भी पढ़ें Good news: 16 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, बैंक, स्कूल, कार्यालय सभी रहेंगे बंद Another list of transfer of 17 IPS officers released in UP सेनानायक 4-वाहिनी पीएसी प्रयागराज प्रताप गोपेद्र यादव को पुलिस अधीक्षक पीटीसी मुरादाबाद के पद पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर अवधेश सिंह को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ के पद पर भेजा गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट बनारस चंद्रकांत मीणा को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट बनारस, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नररेट गौतम बुद्ध नगर साद मियां खान को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के पद पर भेजा गया है।‌ Another list of transfer of 17 IPS officers released in UP सेनानायक 4-वाहिनी पीएसी प्रयागराज प्रताप गोपेद्र यादव को पुलिस अधीक्षक पीटीसी मुरादाबाद के पद पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर अवधेश सिंह को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ के पद पर भेजा गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट बनारस चंद्रकांत मीणा को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट बनारस, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नररेट गौतम बुद्ध नगर साद मियां खान को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के पद पर भेजा गया है।‌

मनीष कुमार शांडिल्य चौथी वाहिनी पीएसी प्रयागराज के सेनानायक Another list of transfer of 17 IPS officers released in UP अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट आगरा सूरज कुमार राय को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट आगरा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट आगरा सैयद अली अब्बास को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट आगरा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट बनारस मनीष कुमार शांडिल्य को सेनानायक चौथी वाहिनी पीएसी प्रयागराज बनाया गया है।

संदीप कुमार एसपी रेलवे गोरखपुर बनाए गए Another list of transfer of 17 IPS officers released in UP जबकि अपर पुलिस अधीक्षक नगर बरेली राहुल भाटी को सेनानायक यूपीएसएसएफ लखनऊ के पद पर भेजा गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर अनिल कुमार यादव को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज अभिषेक भारती को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के पद पर भेजा गया है।

संदीप कुमार मीना रेलवे गोरखपुर एसपी Another list of transfer of 17 IPS officers released in UP अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद संदीप कुमार मीना को पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर बनाया गया है। सेनानायक यूपीएसएसएफ लखनऊ ओम प्रकाश यादव को पुलिस अधीक्षक पीटीसी सीतापुर और सेनानायक 2- वाहिनी पीएसी दयाराम को पुलिस अधीक्षक सीबीसीआईडी के पद पर लखनऊ के पद पर भेजा गया है।