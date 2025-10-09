कानपुर विस्फोट आतंकवादी या खालिस्तान से जुड़ी घटना नहीं, थाना प्रभारी सहित पांच निलंबित, ACP हटाये गए

Kanpur blast कानपुर में 8 अक्टूबर की रात हुए विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इस संबंध में 12 लोगों की पहचान की गई है। जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मौके पर मिले दो स्कूटी में एक चोरी की है। जबकि दूसरे का चालक गंभीर अवस्था में घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए लखनऊ में भर्ती कराया गया है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने इस बात से खंडन किया कि यह विस्फोट 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' या आतंकवादी घटना है। यह अवैध रूप से भंडारण किए गए पटाखे में विस्फोट से जुड़ा है। ‌पुलिस कमिश्नर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।