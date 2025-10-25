कानपुर में प्रेमी का दिल दहला देने वाला कांड, बच्चे की हत्या कर नदी में फेंका शव; पुलिस ने गोली मारकर किया अरेस्ट

कानपुर में प्रेमी का दिल दहला देने वाला कांड | AI Generated Image
Kanpur Murder News: कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोपी शिवम सक्सेना (22) ने प्रेमिका ममता के मना करने पर गुस्से में आकर उसके बेटे आयुष (7) को शुक्रवार दोपहर घर से उठाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बच्चे को चॉकलेट के लालच में घर के बाहर से बुलाया और उसे पहले स्नेही चौराहा, फिर ऑटो के जरिए अर्रा तक ले गया। इसके बाद करीब 200 मीटर दूर पांडू नहर के पास गला दबाकर हत्या कर दी और शव वहीं फेंक दिया।
बच्चे के लापता होने की सूचना पर पुलिस ने इलाके में खोजबीन शुरू की। CCTV फुटेज में आरोपी शिवम सक्सेना बच्चे के साथ जाते और कुछ समय बाद अकेले लौटते दिखाई दिए। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। शाम 5 बजे पुलिस ने घर से करीब एक किलोमीटर दूर पांडू नदी में आयुष का शव बरामद किया।
शिवम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रात ढाई बजे फत्तेपुर मोड़ चौराहे पर घेराबंदी की। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली पुलिस की गाड़ी के बोनट में लगी। जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से एक तमंचा और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए।
जांच में पता चला है कि आरोपी शिवम सक्सेना आयुष की मां ममता से चंडीगढ़ चलने के लिए कहता था, लेकिन वह बार-बार मना कर देती थी। इसी एकतरफा प्यार और ठुकराए जाने के गुस्से में आरोपी ने मासूम बच्चे की हत्या कर दी। शिवम का परिवार दादा नगर की फैक्ट्री में काम करता है और वह फत्तेपुर का निवासी है।
हरदेव नगर के रहने वाले माखन सोनकर और उनकी पत्नी ममता के लिए यह घटना झटका देने वाली साबित हुई। परिवार आठ महीने से रक्षा मंत्रालय के अधिकारी जेएल वर्मा के मकान में किराए पर रह रहा था। 7 वर्षीय आयुष की हत्या से पूरे इलाके में शोक और भय का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग