कानपुर में प्रेमी का दिल दहला देने वाला कांड, बच्चे की हत्या कर नदी में फेंका शव; पुलिस ने गोली मारकर किया अरेस्ट

Kanpur Murder News: कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोपी शिवम सक्सेना (22) ने प्रेमिका ममता के मना करने पर गुस्से में आकर उसके बेटे आयुष (7) को शुक्रवार दोपहर घर से उठाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बच्चे को चॉकलेट के लालच में घर के बाहर से बुलाया और उसे पहले स्नेही चौराहा, फिर ऑटो के जरिए अर्रा तक ले गया। इसके बाद करीब 200 मीटर दूर पांडू नहर के पास गला दबाकर हत्या कर दी और शव वहीं फेंक दिया।