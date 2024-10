बुढ़ापे में जवानी का सपना देखना पड़ा महंगा, 35 करोड़ की हुई ठगी, मामला पुलिस के पास

यह भी पढ़ें बीएसएफ अधिकारी के घर से लाखों रुपए की नगदी और जेवर की चोरी, शिक्षक पत्नी गई थी स्कूल Dreaming of youth in old age proved costly स्वरूप नगर के रहने वाले राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे ने ‘रिवाइवल वर्ल्ड’ के नाम से एक संस्था खोली। प्रचार किया गया कि 25 करोड़ की इजरायली मशीन से थेरेपी दी जाएगी। जिससे 64 वर्ष का व्यक्ति 3 महीने में 25 की उम्र का एहसास करने लगेगा। इसके लिए एक चैंबर बनाया गया था। जिसमें 5 दिन शुद्ध ऑक्सीजन देने का नियम था। इसके अतिरिक्त इजरायली मशीन से थेरेपी देने के लिए दो पैकेज बनाए गए थे। पहला 6 हजार और दूसरा 90 हजार रुपए का पैकेज था। स्वरूप नगर के रहने वाले राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे ने ‘रिवाइवल वर्ल्ड’ के नाम से एक संस्था खोली। प्रचार किया गया कि 25 करोड़ की इजरायली मशीन से थेरेपी दी जाएगी। जिससे 64 वर्ष का व्यक्ति 3 महीने में 25 की उम्र का एहसास करने लगेगा। इसके लिए एक चैंबर बनाया गया था। जिसमें 5 दिन शुद्ध ऑक्सीजन देने का नियम था। इसके अतिरिक्त इजरायली मशीन से थेरेपी देने के लिए दो पैकेज बनाए गए थे। पहला 6 हजार और दूसरा 90 हजार रुपए का पैकेज था।

अपने नजदीकी को लिया विश्वास में Dreaming of youth in old age proved costly दुबे दम्पत्ति ने सबसे पहले अपने नजदीकी को योजना समझाया और नेटवर्किंग के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए कहा। इसके लिए उन्हें अच्छे कमीशन का लालच भी दिया गया। नेटवर्किंग के माध्यम से रिवाइवल वर्ल्ड का प्रचार प्रसार हुआ और बड़ी संख्या में लोग जवान बनने का सपना लेकर पहुंचने लगे। धीरे-धीरे करीब 35 करोड रुपए संस्था के पास पहुंच गए।

क्या लालच देते थे दुबे दंपत्ति? Dreaming of youth in old age proved costly राजीव दुबे और उसकी पत्नी रश्मि दुबे दोनों विशेषज्ञ की भांति अपने कस्टमर को समझती थी। उनका कहना था कि मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके ऊपर नीचे आने के पार्ट को टोलीमीयर्स कहते हैं। इसकी तुलना गाड़ी के आगे और पीछे लगने वाले बंपर से की। उनका कहना था कि रोज-रोज के टक्कर से बंपर की तरह टोलीमीयर्स भी खराब हो जाते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। नई कोशिकाएं बंद हो जाती है। इसके बाद आदमी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगता है। ऑक्सीजन और थेरेपी टोलीमीयर्स कोशिकाओं को सुरक्षित करता है।