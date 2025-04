कानपुर गैंगरेप: नाबालिक किशोरी को जबरदस्ती कार में डालकर 20 किलोमीटर दूर जंगल ले गए, मुकदमा दर्ज

Kanpur gang rape, Minor girl forcibly put in car, taken to forest, FIR lodged कानपुर में गैंगरेप की घटना सामने आई है। चार युवकों ने नाबालिग को जबरन कार में डालकर जंगल लेकर ले गए। जहां गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

कानपुर•Apr 09, 2025 / 07:25 am• Narendra Awasthi

Kanpur gang rape Minor girl forcibly put in car, taken to forest, FIR lodged कानपुर में गैंगरेप की घटना सामने आई है। जिसमें 16 साल की नाबालिग को जबरन कार में बैठा कर जंगल ले जाया गया। जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। किशोरी युवकों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची। जहां उसने आप बीती सुनाई। ‌ नाबालिग किशोरी की आप बीती सुन घर वालों की होश उड़ गए। उन्होंने थाना में तहरीर देकर मामले की जानकारी दी। थाना पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम में लगाई गई है। घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र का है।

जंगल में छोड़कर फरार हो गए। दूसरे दिन सुबह पीड़िता लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंची और पिता को जानकारी दी। घटना बीते 7 अप्रैल की है। पिता ने घाटमपुर थाना में तहरी देकर गैंगरेप आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। घाटमपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि पास्को सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।