कानपुर: मौसम विभाग ने जारी किया अगले 7 दोनों का पूर्वानुमान, 4, 6 और 7 सितंबर को बारिश का अलर्ट

IMD issued forecast for next 7 days मौसम विभाग ने कानपुर के लिए अगले 7 दोनों का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार तीन और चार सितंबर को बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। एक या दो भाग में बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही 6, 7, 8 और 9 सितंबर को भी आंधी तूफान के विषय में पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री तक रहने की संभावना है। गुरुवार 4 सितंबर को 2.6 मिली मीटर, 5 सितंबर को 13.4 मिलीमीटर और 6 सितंबर को 5.2 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।