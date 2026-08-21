Kanpur News: थार नहीं मिली तो विवाहिता का ‘काम तमाम’ करने की साजिश! पति समेत पांच पर मुकदमा

तहरीर के अनुसार विवाहिता की शादी 16 अप्रैल 2025 को हुई थी। इससे पहले दो फरवरी को सगाई हुई थी, जिसमें करीब एक लाख रुपये खर्च किए गए और रुकाई के नाम पर पांच लाख रुपये नकद दिए गए। आरोप है कि शादी से पहले ही अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हो गई थी और मांग पूरी नहीं होने पर बरात नहीं लाने की बात कही गई। विवाहिता के मायके वालों ने परिवार के कपड़ों के लिए 20 हजार रुपये नकद, 30 हजार रुपये गूगल-पे से और पांच लाख रुपये का चेक दिया। शादी में चार सोने की अंगूठियां, दो चेन, ब्रेसलेट और घरेलू जरूरत का सामान भी दिया गया। आरोप है कि विदाई के बाद अन्य सामान के लिए 10 लाख रुपये नकद और थार गाड़ी के लिए पांच लाख रुपये का चेक भी दिया गया।