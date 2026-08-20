कानपुर में पड़ोसी की गुंडई: अश्लील इशारों का विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

Kanpur Crime: कानपुर के पनकी में छत पर कपड़े सुखाने गई महिला से पड़ोसी द्वारा अश्लील इशारे और हरकत करने का मामला सामने आया है। महिला ने विरोध किया तो आरोप है कि पड़ोसी ने उसके घर में गंदे कपड़े फेंकना शुरू कर दिया। महिला ने घटना की जानकारी पति को दी। पति ने पड़ोसी की हरकत का विरोध किया तो आरोपित गाली-गलौज करने लगा और मारपीट पर आमादा हो गया। इससे परिवार में दहशत का माहौल बन गया। महिला ने पनकी थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।