20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

कानपुर में पड़ोसी की गुंडई: अश्लील इशारों का विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

Kanpur News: कानपुर के पनकी में पड़ोसी पर महिला से अश्लील इशारे और हरकत करने का आरोप लगा है। विरोध करने पर आरोपित ने घर में गंदे कपड़े फेंके। पति के विरोध पर गाली-गलौज कर मारपीट की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Aug 20, 2026

Kanpur News

सांकेतिक फोटो- पत्रिका

Kanpur Crime: कानपुर के पनकी में छत पर कपड़े सुखाने गई महिला से पड़ोसी द्वारा अश्लील इशारे और हरकत करने का मामला सामने आया है। महिला ने विरोध किया तो आरोप है कि पड़ोसी ने उसके घर में गंदे कपड़े फेंकना शुरू कर दिया। महिला ने घटना की जानकारी पति को दी। पति ने पड़ोसी की हरकत का विरोध किया तो आरोपित गाली-गलौज करने लगा और मारपीट पर आमादा हो गया। इससे परिवार में दहशत का माहौल बन गया। महिला ने पनकी थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कपड़े सुखाने के दौरान करता था अश्लील इशारे

पीड़िता के मुताबिक, वह घर की छत पर कपड़े सुखाने जाती है। आरोप है कि पड़ोसी युवक उसे देखकर अश्लील इशारे करता है और आंख मारता है। महिला ने कई बार उसकी हरकतों का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर अजीत ने उसके घर में गंदे कपड़े फेंकने शुरू कर दिए। इससे परिवार के लोग भी परेशान हो गए। महिला ने मामले की जानकारी अपने पति को दी।

विरोध करने पर पति से मारपीट पर हुआ आमादा

महिला के अनुसार, पति ने पड़ोसी युवक की हरकतों का विरोध किया तो वह गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि युवक पति से मारपीट करने पर आमादा हो गया। इस दौरान उसकी पत्नी पर भी गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। विवाद बढ़ने पर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया। घटना के बाद पीड़िता पनकी थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 02:48 pm

Published on:

20 Aug 2026 02:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में पड़ोसी की गुंडई: अश्लील इशारों का विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: पांच साल में पैसा डबल करने का सपना दिखाया, 52 लाख हड़पे, 25 हजार का इनामी कंपनी निदेशक गिरफ्तार

Kanpur Crime
कानपुर

कानपुर मेट्रो का विस्तार तेज: नौबस्ता तक ऑरेंज लाइन तैयार, 84 किमी के सात नए कॉरिडोर की तैयारी

Kanpur Metro 7 New Corridors
कानपुर

Kanpur News:16 मिनट और 16 रुपये का ऑफर पड़ा भारी, जन्मदिन पर मिला मुकदमे का तोहफा, दर्ज हुआ मुकदमा

Kanpur
कानपुर

Kanpur Encounter News: मुमताज हत्याकांड का मुख्य आरोपी रानू एनकाउंटर में घायल, पुलिस की गोली पैर में लगी, 25 हजार का था इनाम

Kanpur Encounter News Mumtaz Murder Case Kanpur Saadh News
कानपुर

न काफिला, न तामझाम,ठेले पर बैठे डिप्टी सीएम, नारियल पानी पीते हुए भरत का पूछ लिया हाल, वीडियो वायरल

Brajesh Pathak Kanpur Viral Video
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.