Kanpur Encounter News: मुमताज हत्याकांड का मुख्य आरोपी रानू एनकाउंटर में घायल, पुलिस की गोली पैर में लगी, 25 हजार का था इनाम

पुलिस के मुताबिक, 8 अगस्त को देवसढ़ गांव में मुमताज की हत्या के बाद रानू लगातार फरार था। उसकी तलाश के लिए चार पुलिस टीमों को लगाया गया था। करीब एक सप्ताह तक पुलिस उसकी लोकेशन तलाशती रही, लेकिन आरोपी बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था। शनिवार देर रात पुलिस को उसके बारे में अहम जानकारी मिली। इसके बाद टीमों ने कुंडौली गांव के आसपास घेराबंदी की। कुछ देर बाद रानू बाइक से आता दिखाई दिया। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरा देखकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी और मामले में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा।