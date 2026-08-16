Kanpur News:16 मिनट और 16 रुपये का ऑफर पड़ा भारी, जन्मदिन पर मिला मुकदमे का तोहफा, दर्ज हुआ मुकदमा

16 Minute 16 Rupees Offer:कानपुर के अनवरगंज क्षेत्र के आलम मार्केट में जन्मदिन के मौके पर ₹16 में कपड़ा देने का प्रचार दुकानदार को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया और स्थानीय प्रभावशाली लोगों के माध्यम से प्रसारित किए गए विशेष प्रस्ताव के बाद दुकान पर खरीदारों की भारी भीड़ जुट गई। भीड़ बढ़ने के साथ ही वहां अफरा-तफरी मच गई और स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को पहुंचकर लोगों को हटाना पड़ा। मामले में पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक नामजद आरोपी को हिरासत में लिया है।