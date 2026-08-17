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कानपुर मेट्रो का विस्तार तेज: नौबस्ता तक ऑरेंज लाइन तैयार, 84 किमी के सात नए कॉरिडोर की तैयारी

Kanpur Metro Latest News:कानपुर में मेट्रो नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। ऑरेंज लाइन का कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक विस्तार अंतिम चरण में है। वहीं सीएसए विश्वविद्यालय से बर्रा-8 तक ब्लू लाइन का निर्माण जारी है। भविष्य में 84 किमी के सात नए कॉरिडोर प्रस्तावित हैं।
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कानपुर

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Avanish Kumar

Aug 17, 2026

Kanpur Metro 7 New Corridors

सांकेतिक फोटो कानपुर मेट्रो

Kanpur Metro Expansion 2026: कानपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल कॉरिडोर-1 की ऑरेंज लाइन पर आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक करीब 16 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो सेवा संचालित है। अब कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक ऑरेंज लाइन के विस्तार का काम अंतिम चरण में है। वहीं, कॉरिडोर-2 के तहत सीएसए विश्वविद्यालय से बर्रा-8 तक ब्लू लाइन का निर्माण भी जारी है। भविष्य में चकेरी, पनकी, ट्रांस गंगा सिटी और उन्नाव समेत कई प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिए करीब 84 किलोमीटर लंबे सात नए कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर भी काम हो रहा है।

आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक 16 किमी रूट

कॉरिडोर-1 की ऑरेंज लाइन पर आईआईटी कानपुर से मोतीझील तक मेट्रो का एलीवेटेड सेक्शन है। इस हिस्से में आईआईटी कानपुर, कल्याणपुर, एसपीएम अस्पताल, विश्वविद्यालय, गुरुदेव चौराहा, गीतानगर, रावतपुर, हैलट अस्पताल और मोतीझील स्टेशन शामिल हैं। मोतीझील से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो भूमिगत रूट पर संचालित हो रही है। इस हिस्से में चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा और नयागंज समेत प्रमुख स्टेशन हैं।

कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक ऑरेंज लाइन का विस्तार

कॉरिडोर-1 का विस्तार अब कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक किया जा रहा है। यह रूट झकरकटी बस टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, किदवई नगर और वसंत विहार होते हुए नौबस्ता तक पहुंचेगा। इस हिस्से का ट्रायल पूरा हो चुका है। तैयारियां पूरी होने के बाद वर्ष के अंत तक यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा शुरू किए जाने की उम्मीद है।नौबस्ता तक मेट्रो पहुंचने से दक्षिणी कानपुर के बड़े हिस्से को सीधे शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से कनेक्टिविटी मिलेगी।

सीएसए विश्वविद्यालय से बर्रा-8 तक बनेगी ब्लू लाइन

मेट्रो के कॉरिडोर-2 के तहत सीएसए विश्वविद्यालय से बर्रा-8 तक करीब 8.60 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। यह रूट सीएसए विश्वविद्यालय से रावतपुर और डबल पुलिया होते हुए बर्रा-8 तक जाएगा। इस कॉरिडोर पर सुरंग और स्टेशन निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने पर उत्तर और दक्षिण कानपुर के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

84 किलोमीटर के सात नए कॉरिडोर की तैयारी

कानपुर मेट्रो के विस्तार की योजना मौजूदा दोनों कॉरिडोर तक सीमित नहीं है। शहर और आसपास के प्रमुख क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए करीब 84 किलोमीटर लंबाई के सात नए कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी है। इनमें चकेरी, पनकी, ट्रांस गंगा सिटी और उन्नाव जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने की योजना शामिल है।

दक्षिणी और बाहरी क्षेत्रों तक पहुंचेगा मेट्रो नेटवर्क

मेट्रो विस्तार की इन योजनाओं से बर्रा, विजय नगर, किदवई नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, नौबस्ता और शहर के अन्य इलाकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। ऑरेंज लाइन के नौबस्ता तक विस्तार और ब्लू लाइन के बर्रा-8 तक निर्माण के बाद कानपुर के दक्षिणी हिस्से में मेट्रो की पहुंच काफी बढ़ जाएगी। वहीं, भविष्य के सात नए कॉरिडोर पूरे होने पर कानपुर का मेट्रो नेटवर्क चकेरी से पनकी और ट्रांस गंगा सिटी से उन्नाव तक बड़े क्षेत्र को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

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Updated on:

17 Aug 2026 02:35 pm

Published on:

17 Aug 2026 02:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर मेट्रो का विस्तार तेज: नौबस्ता तक ऑरेंज लाइन तैयार, 84 किमी के सात नए कॉरिडोर की तैयारी

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