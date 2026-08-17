कानपुर मेट्रो का विस्तार तेज: नौबस्ता तक ऑरेंज लाइन तैयार, 84 किमी के सात नए कॉरिडोर की तैयारी

Kanpur Metro Expansion 2026: कानपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल कॉरिडोर-1 की ऑरेंज लाइन पर आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक करीब 16 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो सेवा संचालित है। अब कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक ऑरेंज लाइन के विस्तार का काम अंतिम चरण में है। वहीं, कॉरिडोर-2 के तहत सीएसए विश्वविद्यालय से बर्रा-8 तक ब्लू लाइन का निर्माण भी जारी है। भविष्य में चकेरी, पनकी, ट्रांस गंगा सिटी और उन्नाव समेत कई प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिए करीब 84 किलोमीटर लंबे सात नए कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर भी काम हो रहा है।