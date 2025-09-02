शादी के 3 दिन बाद नई बहू ने दिखाया अपना असली ‘रूप’; पति के प्राइवेट पार्ट पर किया हमला, परिवार के साथ….

UP Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नई दुल्हन ने शादी के तीन दिन बाद अपना असली रूप दिखाया। नई दुल्हन शादी के तीन दिन बाद नकदी, सोना-चांदी लेकर फरार हो गई।
दुल्हन ने सबसे पहले अपने पति को नशीला पदार्थ मिला हुआ दूध पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने पति के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया और फिर घर में रखे लाखों के जेवर और नकदी लेकर भाग गई। बताया जा रहा है कि नई नवेली दुल्हन ने परिवार के लिए जो रात को खाना बनाया था उसमें भी नींद की गोलियां मिला दी थी। इस वजह से परिवार गहरी नींद में सो गया।
पूरा मामला बिल्हौर इलाके का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले एक शख्स रमन गुप्ता की शादी नहीं होने की वजह से परिवार के लोगों ने बिचौलियों की मदद ली। बिचौलियों को 1.10 लाख रुपये देकर आजमगढ़ की सोनल से परिवार ने रमन की शादी कराई थी। सोनल और रमन की शादी 27 अगस्त को हुई। 30 अगस्त को सोनल ने अपना असली रंग दिखा दिया।
अगले दिन सुबह परिवार के लोगों ने रमन को बेहोश देखा। साथ ही दुल्हन सोनल को भी कमरे से गायब पाया तो उनके होश फाख्ता हो गए। बेहोशी की हालत में दूल्हे को अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद उसने पूरी घटना के बारे में बताया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की शिकायत दे दी है। मामले को लेकर SP अमरनाथ यादव का कहना है कि मामले की जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस की एक टीम को आजमगढ़ भेजने की भी बात कही।