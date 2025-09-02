शादी के 3 दिन बाद नई बहू ने दिखाया अपना असली ‘रूप’; पति के प्राइवेट पार्ट पर किया हमला, परिवार के साथ….

अगले दिन सुबह परिवार के लोगों ने रमन को बेहोश देखा। साथ ही दुल्हन सोनल को भी कमरे से गायब पाया तो उनके होश फाख्ता हो गए। बेहोशी की हालत में दूल्हे को अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद उसने पूरी घटना के बारे में बताया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की शिकायत दे दी है। मामले को लेकर SP अमरनाथ यादव का कहना है कि मामले की जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस की एक टीम को आजमगढ़ भेजने की भी बात कही।