टोल टैक्टस 5 से 40 रुपये सस्ता, जानें आपको कितना मिलेगा फायदा

NHAI toll fee reduction 5 to 40 rupees in Kanpur: एनएचएआई ने शुक्रवार देर रात से सभी टोल प्लाजा पर नई टोल दरें लागू कर दी हैं। मूल्य सूचकांक में बदलाव के चलते टोल शुल्क में कटौती की गई है। इस निर्णय से हाईवे पर सफर करने वाले सभी प्रकार के वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा।