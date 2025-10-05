Patrika LogoSwitch to English

टोल टैक्टस 5 से 40 रुपये सस्ता, जानें आपको कितना मिलेगा फायदा

Kanpur News: कानपुर और आसपास के सभी एनएचएआई टोल प्लाजा पर नई टोल दरें लागू कर दी गई हैं। टोल शुल्क में पांच से 40 रुपये तक की कटौती की गई है, जिससे हल्के निजी वाहनों, मिनी बसों और भारी वाहनों के मालिकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

less than 1 minute read

कानपुर

image

Mohd Danish

Oct 05, 2025

kanpur nhai toll fee reduction 5 to 40 rupees highway kanpur news

Kanpur News: एनएचएआई टोल प्लाजा पर राहत | AI Generated Image

NHAI toll fee reduction 5 to 40 rupees in Kanpur: एनएचएआई ने शुक्रवार देर रात से सभी टोल प्लाजा पर नई टोल दरें लागू कर दी हैं। मूल्य सूचकांक में बदलाव के चलते टोल शुल्क में कटौती की गई है। इस निर्णय से हाईवे पर सफर करने वाले सभी प्रकार के वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

सिंगल और रिटर्न ट्रिप पर 2 से 4 प्रतिशत तक कमी

नए बदलाव के अनुसार, टोल प्लाजा पर सिंगल ट्रिप और आने-जाने की वापसी पर टोल शुल्क में दो से चार प्रतिशत तक की कमी की गई है। इसका फायदा हल्के निजी वाहनों से लेकर भारी वाहनों तक सभी को मिलेगा।

हल्के निजी वाहनों पर 5 रुपये तक की राहत

हल्के निजी वाहनों पर चार प्रतिशत की कटौती की गई है। एक बार टोल पार करने पर पांच रुपये की कमी और 24 घंटे में वापसी पर दो प्रतिशत की छूट के चलते पांच रुपये तक का लाभ मिलेगा।

मिनी बसों और सार्वजनिक परिवहन पर भी कमी

मिनी बसों के लिए सिंगल सफर पर पांच रुपये और आवाजाही पर 10 रुपये की कटौती की गई है। इससे बस संचालकों और यात्रियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

बस, ट्रक और हैवी वाहनों पर टोल दरों में भारी कटौती

बड़े वाहन जैसे बस, ट्रक और थ्री-एक्सल हैवी वाहनों पर एकतरफा सफर के लिए तीन प्रतिशत की कमी हुई है, जिससे टोल में 15 रुपये तक की छूट मिलेगी। वहीं, दोतरफा सफर पर यह कटौती 20 रुपये तक है, जिससे भारी वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिलेगी।









































वाहनसिंगल टोल (₹)24 घंटे में आना जाना (₹)
कार, जीप, वैन135205
हल्के कॉमर्शियल वाहन, मिनी बस220325
बस, ट्रक455685
तीन एक्सल वाले वाहन500750
चार से छह एक्सल वाले वाहन7151075
इससे बड़े वाहन8701310

