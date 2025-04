कानपुर: पुलिस ने अपह्वत की सुरक्षित बरामदगी के साथ 4 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार

Police arrested 4 kidnappers along with safe recovery of kidnapped person कानपुर पुलिस में अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। जिसका अपहरण 16 अप्रैल को किया गया था। पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने घटनाक्रम की जानकारी दी।

कानपुर•Apr 16, 2025 / 05:34 pm• Narendra Awasthi

Police arrested 4 kidnappers along with safe recovery of kidnapped person कानपुर में पुलिस ने युवक के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर अपहृत को भी सकुशल बरामद कर लिया है। घटना 16 अप्रैल की है। फिरौती के रूप में अपहरणकर्ताओं ने एक लाख की डिमांड की थी। 30 हजार देने के बाद भी अपहरणकर्ताओं ने युवक को नहीं छोड़ा। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क कर घटना कम की जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार ने बताया कि थाना पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई शुरू की और युवक को बरामद कर लिया। घटनाक्रम महाराजपुर थाना क्षेत्र के नवोदय पुल के पास का है।