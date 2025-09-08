कानपुर में सेक्स रैकेट: मोबाइल में मिली 20 युवतियों के न्यूड वीडियो, आरोपी फरार, मुकदमा दर्ज

Kanpur sex racket कानपुर में सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। जिसमें प्राइवेट नर्सिंग होम में कैंटीन चलाने वाला युवक धोखे से लड़कियों को अपने पास बुलाता था और उसके साथ जबरदस्ती रेप करता था। जिसका न्यूड वीडियो भी बना लेता था। वीडियो वायरल की धमकी देकर वह उन लड़कियों को ग्राहकों के पास भेज देता था। पीड़िता के पिता के हाथ युवक का मोबाइल लग गया। जिसमें करीब 20 लड़कियों के वीडियो मिले। ग्राहक के साथ बातचीत करने का एक ऑडियो भी सामने आया है। डीसीपी साउथ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आरोपी की तलाश में दो टीमें लगाई गई है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।