कानपुर

कानपुर में सेक्स रैकेट: मोबाइल में मिली 20 युवतियों के न्यूड वीडियो, आरोपी फरार, मुकदमा दर्ज

Kanpur sex racket कानपुर में सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। जिसमें आरोपी के मोबाइल में 20 लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। 14 वर्षीय पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस से मुकदमा दर्ज किया है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 08, 2025

Kanpur sex racket कानपुर में सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। जिसमें प्राइवेट नर्सिंग होम में कैंटीन चलाने वाला युवक धोखे से लड़कियों को अपने पास बुलाता था और उसके साथ जबरदस्ती रेप करता था। जिसका न्यूड वीडियो भी बना लेता था। वीडियो वायरल की धमकी देकर वह उन लड़कियों को ग्राहकों के पास भेज देता था। पीड़िता के पिता के हाथ युवक का मोबाइल लग गया। जिसमें करीब 20 लड़कियों के वीडियो मिले। ग्राहक के साथ बातचीत करने का एक ऑडियो भी सामने आया है। डीसीपी साउथ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आरोपी की तलाश में दो टीमें लगाई गई है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

नौबस्ता थाना क्षेत्र की घटना

उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की कक्षा 8 में पढ़ने वाली 14 साल की किशोरी को बंधक बनाकर केशव उत्तम निवासी जहानाबाद फतेहपुर ने रेप किया। जिसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। जिससे लड़की गुमसुम रहने लगी। घर वालों के पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी तो परिवारीजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

चेतावनी का भी असर नहीं पड़ा

पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने केशव को चेतावनी दी। लेकिन उसके ऊपर पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन वह किशोरी को जबरदस्ती अपने घर ले गया और उससे जबरदस्ती करने लगा। पिता बेटी को छुड़ाने पहुंच गया। जहां आरोपी के साथ हाथापाई हुई। लेकिन केशव मौके से भाग निकला। लेकिन उसका मोबाइल मौके पर ही रह गया। जिससे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। मोबाइल करीब 20 लड़कियों के न्यूड मिला।

क्या कहते हैं डीसीपी साउथ?

रेप पीड़िता के पिता ने थाना में तहरीर देकर पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नौबस्ता थाना प्रभारी ने आरोपी केशव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश में दो टीमें में लगाई गई है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोबाइल में मिले वीडियो में शामिल पीड़िताओं से भी संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

08 Sept 2025 10:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में सेक्स रैकेट: मोबाइल में मिली 20 युवतियों के न्यूड वीडियो, आरोपी फरार, मुकदमा दर्ज

