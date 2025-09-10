कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को छूने को बेताब, चेतावनी बिंदु को किया पर, मचा हाहाकार

Kanpur-Unnao: Ganga water level near danger mark कानपुर बाढ़ नियंत्रण कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 8 बजे कानपुर बैराज पर गंगा का जलस्तर अपस्ट्रीम पर 114.980 मीटर रिकॉर्ड किया गया जबकि जबकि डाउन स्ट्रीम 114.480 रिकॉर्ड किया गया। ‌जबकि 448609 क्यूसेक पानी छोड़ गया है। शुक्लागंज गंगा का जलस्तर 113.220 मीटर दर्ज किया गया है। बाढ़ नियंत्रण केंद्र कानपुर से मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार बैराज से 72669 क्यूसेक और नरौरा बैराज विराट से 107529 से जल छोड़ा गया है।