कानपुर हिंसाः व्हाट्सएप के जरिए भेजी गईं सूचनाएं, अब अफसर क्या करना चाहतें हैं बैलेंस

Kanpur Violence New Update: कानपुर हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पता चला कि मामले को व्हाट्सएप के जरिए हवा दी गई।

भाजपा नेत्री बयान के विरोध में किए गए बंदी के आह्वान पर हुए बवाल को पूरी सुनियोजित साजिश की तरह अंजाम दिया गया। इसलिए बंदी के पोस्टर 28 व्हाट्सएप नंबरों से खूब वायरल किए गए। यह नंबर सबसे ज्यादा कल्याणपुर के लोगों के नाम आठ आवंटित है। जिनसे सर्वाधिक पोस्टर ग्रुपों में फैलाए गए। अब इन सभी पोस्टर वायरल करने वालों की तलाश की जा रही है। इसी तरह बवाल भड़काने वालों पर भी प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है।

