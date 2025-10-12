Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

लोको पायलट की पत्नी का चांद रेलवे स्टेशन पर निकला, पति को चलनी में देखा, तोड़ा व्रत

Kanpur railway station Karwa Chauth कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें पति-पत्नी करवा चौथ मना रहे हैं। बताया गया की छुट्टी ना मिलने के कारण पत्नी पूजा का सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 12, 2025

रेलवे स्टेशन पर करवा चौथ (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब

Kanpur railway station Karwa Chauth रील का चस्का लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। इसके लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ‌इसी प्रकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें पत्नी करवा चौथ की रात को पूजा अर्चना करने के लिए स्टेशन पहुंच जाती है। जहां चलनी में चांद देखकर पूजा अर्चना की। पति के हाथों पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। इसका वीडियो भी बनाया गया।‌ जो कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बोर्ड के सामने बनाया गया है। यहां पत्नी ने यह भी नहीं सोचा कि वीडियो सामने आने के बाद क्या होगा?

छुट्टी ना मिलने के कारण पत्नी पहुंची स्टेशन

उत्तर प्रदेश के कानपुर में करवा चौथ के दिन का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें लोको पायलट छुट्टी ना मिलने के कारण घर नहीं जा पाया। रात के समय उसकी पत्नी पूजा का साजो-समान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जहां विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना की। आरती उतारी, चलनी में आरती रखकर चांद का दर्शन किया, पानी पिलाया और पिया। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

क्या कहते हैं डिप्टी सीटीएम?

इस संबंध में डिप्टी सीटीएम में बताया कि रेलवे कर्मचारी को छुट्टी मिलने की कोई बात नहीं होती है। यह संजोग हो सकता है कि ड्यूटी के दौरान लोको पायलट की ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ गई होगी और पत्नी पूजा करने के लिए पहुंच गई। इससे ड्यूटी प्रभावित नहीं हुई। फिर भी घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।

12 Oct 2025 03:01 pm

