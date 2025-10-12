लोको पायलट की पत्नी का चांद रेलवे स्टेशन पर निकला, पति को चलनी में देखा, तोड़ा व्रत

Kanpur railway station Karwa Chauth रील का चस्का लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। इसके लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ‌इसी प्रकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें पत्नी करवा चौथ की रात को पूजा अर्चना करने के लिए स्टेशन पहुंच जाती है। जहां चलनी में चांद देखकर पूजा अर्चना की। पति के हाथों पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। इसका वीडियो भी बनाया गया।‌ जो कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बोर्ड के सामने बनाया गया है। यहां पत्नी ने यह भी नहीं सोचा कि वीडियो सामने आने के बाद क्या होगा?