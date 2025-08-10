Kanpur double murder : किन्नर और उसके छोटे भाई की नृशंस हत्या, दो युवकों पर शक

Kanpur double murder कानपुर में एक किन्नर और उसके मुंह बोले भाई की नृशंस से हत्या कर दी गई है। इस दौरान घर में जमकर लूटपाट भी हुई है‌। घटना की जानकारी तब हुई जब किन्नर का साथी मोबाइल स्विच ऑफ आने के बाद घर देखने के लिए आया। घर दुर्गंध से भरा हुआ था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर डीसीपी साउथ एडीसीपी साउथ, एसीपी नौबस्ता सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। घटना हनुमंत विहार थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीपी साउथ ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। फुटेज के माध्यम से हत्यारोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र घटना का खुलासा किया जाएगा।