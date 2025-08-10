10 अगस्त 2025,

रविवार

कानपुर

Kanpur double murder : किन्नर और उसके छोटे भाई की नृशंस हत्या, दो युवकों पर शक

Kanpur double murder कानपुर में किन्नर का शव दीवान के अंदर मिला। जबकि मुंह बोले भाई का शव कमरे में पड़ा था। करीब 4 दिन पहले का शव बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 10, 2025

काजल किन्नर का घर
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

Kanpur double murder कानपुर में एक किन्नर और उसके मुंह बोले भाई की नृशंस से हत्या कर दी गई है। इस दौरान घर में जमकर लूटपाट भी हुई है‌। घटना की जानकारी तब हुई जब किन्नर का साथी मोबाइल स्विच ऑफ आने के बाद घर देखने के लिए आया। घर दुर्गंध से भरा हुआ था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर डीसीपी साउथ एडीसीपी साउथ, एसीपी नौबस्ता सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। घटना हनुमंत विहार थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीपी साउथ ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। फुटेज के माध्यम से हत्यारोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र घटना का खुलासा किया जाएगा।

भाई के बेटे को दिया था गोद

उत्तर प्रदेश के कानपुर के हनुमंत विहार क्षेत्र अंतर्गत खाड़ेपुर में काजल किन्नर अपने छोटे भाई देव के साथ रहती थी। देव उसके भाई का बेटा था। जिसको गोद लेकर पढ़ाने के लिए कानपुर आई थी। जो मूल रूप से मैनपुरी जिले की किशनी थाना क्षेत्र के धरमंगदपुर गांव की रहने वाली थी। गांव की ही रहने वाली गुड्डी ने बताया कि काजल एक माह पहले जरौली निवासी रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु के मकान में रहने के लिए आई थी। यहीं पर भाई का कक्षा 6 में एडमिशन करवाया था। पिछले 4 दिनों से काजल से संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। बीते शनिवार की शाम वह अपने साथी देविका के साथ योगेंद्र विहार स्थित उसके घर पहुंची।

तेज बदबू से मचा हड़कंप

जैसे ही दरवाजा खुला तेज बदबू परेशान हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, एडीसीपी साउथ योगेश कुमार, एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम पहुंच गए। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। जिसने साक्ष्य इकट्ठा किए। बताया गया कि काजल किन्नर का आईफोन गायब था। फिर कमरे में सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। तलाशी के दौरान कमरे में शराब की बोतल मिली।

दोनों के बीच तीसरा युवक आया

बताया गया कि काजल के घर पर आकाश और गोलू का आना-जाना था। काजल का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच एक और युवक आ गया। जिसके बाद तनाव रहने लगा। इन्हीं दोनों युवकों पर हत्या का शक जताया जा रहा है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच हो रही है। घर के अंदर शराब की बोतल भी मिली है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

Updated on:

10 Aug 2025 08:21 am

Published on:

10 Aug 2025 08:20 am

Kanpur double murder : किन्नर और उसके छोटे भाई की नृशंस हत्या, दो युवकों पर शक

