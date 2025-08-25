IMD alert: हवाओं का दो परिसंचरण, पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव, झमाझम बारिश का अलर्ट

Two circulations of winds, western disturbance also active IMD latest weather forecast आईएमडी ने मानसून की बारिश को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां रुक-रुक कर होते रहेंगी। कहीं हल्की-फुल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इस समय दो हवाओं के परिसंचरण (circulation) बने हुए हैं। जो टर्फ लाइन के दोनों किनारो पर स्थित है। इस दौरान एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) भी सक्रिय हो रहा है। नए बने निम्न दबाव के कारण उत्तर प्रदेश में घने बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 28 अगस्त तक यही स्थिति रहने की संभावना है