कानपुर

IMD alert: हवाओं का दो परिसंचरण, पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव, झमाझम बारिश का अलर्ट

Two circulations of winds, western disturbance also active आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार इस समय हवाओं के दो परिसंचरण बन रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। निम्न दबाव के कारण बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 25, 2025

महीने के अंत तक बारिश का असर (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)
(फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

Two circulations of winds, western disturbance also active IMD latest weather forecast आईएमडी ने मानसून की बारिश को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां रुक-रुक कर होते रहेंगी। कहीं हल्की-फुल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इस समय दो हवाओं के परिसंचरण (circulation) बने हुए हैं। जो टर्फ लाइन के दोनों किनारो पर स्थित है। इस दौरान एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) भी सक्रिय हो रहा है। नए बने निम्न दबाव के कारण उत्तर प्रदेश में घने बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 28 अगस्त तक यही स्थिति रहने की संभावना है

कहीं हल्की-फुल्की तो कहीं जोरदार बारिश

मौसम वैज्ञानिक के लिए बताया कि इन कारणों से कानपुर मंडल सहित उत्तर भारत में घने बादल छाए रहेंगे। इस माह के अंत तक रुक-रुक कर कभी हल्की फुल्की को कभी जोरदार बारिश होगी। बीच-बीच में तेज धूप भी निकलने की संभावना है। हवाओं की गति 2 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। लगातार घने बादलों के कारण मौसम सुहाना रहेगा।

कानपुर मंडल के जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल के जिलों (इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया) में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री रहने की संभावना है। जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक गिर सकता है। जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है। दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 24.8 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। 27 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की भी संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। हल्की बारिश होने की संभावना है। ‌

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / IMD alert: हवाओं का दो परिसंचरण, पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव, झमाझम बारिश का अलर्ट

