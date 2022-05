कैबिनेट मंत्री ने गंगा प्रवाहित कर दी आधी मरी मछलियों, खुलासा के बाद अफसरों का हुआ ये हाल

Cabinet Minister Sanjay Nishad: प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कानपुर में 40 हजार मछलियां प्रवाहित की। लेकिन इनमें आधी मरी मछलियां ही गंगा में डाल दी।

Updated: May 07, 2022 12:23:29 am

कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद द्वारा गंगा में छोड़ी गईं ज्यादातर मछलियां मरी निकलीं। यह नजारा देख मंत्री जी भड़के और सारा गुस्सा अफसरों को फटकार लगाकर उतार दिया। अहम बात है कि विभागीय अधिकारियों को मछलियों के मरने का खास कारण समझ नहीं आया तो बोले-ऐसे कार्यक्रमों में करीब 15 फीसदी मछलियों का मरना मामूली बात है। मंत्री का मूड भांपकर कर्मचारी उतराती मछलियों को पानी में दूर बहाने की जुगत में जुट गए। जल्दी-जल्दी पानी डालकर मरी मछलियों को दूर बहाया गया।

Minister Sanjay Nishad Through dead Fish Into Ganga in Kanpur