मानसून के सक्रिय: 1, 2, 3, 4, 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट, इन क्षेत्रों के लिए जारी की गई चेतावनी

UP Monsoon active मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार मानसून के सक्रिय होने से पश्चिमी और पूर्वी यूपी के उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जमकर बारिश होगी। इसके साथ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। 2 सितंबर को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तीन और चार सितंबर को पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 3 और 4 सितंबर को पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 3 सितंबर से कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके बाद अधिकतम तापमान में दो से चार सेल्सियस डिग्री में वृद्धि होगी। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।