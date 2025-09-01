Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

मानसून के सक्रिय: 1, 2, 3, 4, 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट, इन क्षेत्रों के लिए जारी की गई चेतावनी

UP Monsoon active मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार मानसून एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाएगा। इस दौरान इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 01, 2025

यूपी में मानसून एक्टिव इन क्षेत्रों में बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

UP Monsoon active मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार मानसून के सक्रिय होने से पश्चिमी और पूर्वी यूपी के उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जमकर बारिश होगी। इसके साथ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। 2 सितंबर को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तीन और चार सितंबर को पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 3 और 4 सितंबर को पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 3 सितंबर से कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके बाद अधिकतम तापमान में दो से चार सेल्सियस डिग्री में वृद्धि होगी। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

जाने कैसा रहेगा अगले 5 दोनों का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के लगभग सभी स्थानों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। बारिश होने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ बादल गरजने और बज्रपात भी हो सकता है।

कैसा रहेगा 2 सितंबर का मौसम?

2 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं-कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है। इस दौरान बादल गरजने और वज्रपात होने की भी संभावना है।

3 और 4 सितंबर का मौसम

3 सितंबर और 4 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। जबकि 5 सितंबर को पश्चिम और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। ‌

Updated on:

01 Sept 2025 08:36 am

Published on:

01 Sept 2025 08:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मानसून के सक्रिय: 1, 2, 3, 4, 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट, इन क्षेत्रों के लिए जारी की गई चेतावनी

