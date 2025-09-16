मानसून की वापसी के साथ झमाझम बारिश, इन 6 जिलों के लिए जारी किया गया पूर्वानुमान

Monsoon‌ return मानसून की वापसी के साथ बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है। आज कानपुर में रात के समय जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं-कहीं हल्की-फुल्की तो कहीं जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार कानपुर मंडल के जिले फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया में भी बारिश होने की संभावना है। कानपुर में आज रात ठीक-ठाक बारिश हो रही है। बुधवार 17 सितंबर को भी दिन में और रात में बारिश होने का पूर्वानुमान है। यही स्थिति 18, 19 सितंबर को रहेगी। 20 सितंबर के बाद एक बार फिर तापमान में वृद्धि होगी।