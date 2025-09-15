मानसून का पलटवार: 16 17 18 19 20 सितंबर को बारिश का अलर्ट, इन जिलों में दिखेगा असर

मौसम विभाग के अनुसार 16 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मंगलवार 16 सितंबर को 24 घंटे में 5.8 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। जबकि बुधवार को 7.4 और गुरुवार को 13.7 मिली मीटर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।‌ अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चल सकती है। ‌