कानपुर

मानसून का पलटवार: 16 17 18 19 20 सितंबर को बारिश का अलर्ट, इन जिलों में दिखेगा असर

मौसम विभाग ने 16 से 20 सितंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अगले 5 दिनों तक कभी कभी हल्की फुल्की तो कभी जोरदार बारिश हो सकती है। कानपुर और कन्नौज में यही स्थिति रहेगी।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 15, 2025

मौसम विभाग के अनुसार 16 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मंगलवार 16 सितंबर को 24 घंटे में 5.8 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। जबकि बुधवार को 7.4 और गुरुवार को 13.7 मिली मीटर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।‌ अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चल सकती है। ‌

कैसा रहेगा कानपुर में आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आज रात में 70 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

कानपुर में 16 सितंबर का मौसम?

16 सितंबर को सुबह के समय छिटपुट गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी भी चल सकती है। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेवा चल सकती है। 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। रात में भी बारिश होने की जानकारी दी गई है।

कैसा रहेगा कन्नौज में आज रात का मौसम?

कन्नौज में आज रात बारिश हो सकती है। रात का तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

कैसा रहेगा कन्नौज में 16 सितंबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 16 सितंबर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सुबह के समय बारिश होने की जानकारी दी गई है। करीब 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रात में भी बारिश होने की संभावना है। पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 54 प्रतिशत बारिश हो सकती है।

15 Sept 2025 09:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मानसून का पलटवार: 16 17 18 19 20 सितंबर को बारिश का अलर्ट, इन जिलों में दिखेगा असर

