सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला एससी-एसटी के हित में नहीं दिया

यह भी पढ़ें अपहरण के बाद दुष्कर्म, आरोप- कार्रवाई न होने पर नाबालिग किशोरी ने लगाई फांसी, पुलिस ने घटना से किया इंकार Nagina MP Chandrashekhar raised questions on SC and government about reservation सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चोरी, डकैती, हत्या, दुष्कर्म जैसी घटनाएं अखबार में रोज आ रही हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले पर उन्होंने कहा कि उनके बीच एकजुटता बनी रहे। इसके लिए शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और इस फैसले को भी समझे। आरक्षण को लेकर कोई रास्ता हम ही लोग निकलेंगे। उन्हें सरकार और कोर्ट की मंशा पर उन्हें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हित में नहीं दिया है। उनके सारे फैसले आरक्षण के खिलाफ होते हैं।

सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव पर दी प्रतिक्रिया Nagina MP Chandrashekhar raised questions on SC and government about reservation सीसामऊ विधानसभा के हो रहे उपचुनाव को लेकर के भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इरफान सोलंकी का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया गया है। आजाद समाज पार्टी उनकी आवाज को भी उठाने का काम करेगी।