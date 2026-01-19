एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे सपा संस्थापक सदस्य के घर, यूपी के यादव वोटरों को साधने की कोशिश?

MP CM Mohan Yadav Kanpur visit कानपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। इस मौके पर वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक के घर पहुंचे, जिन्हें सपा शासन के दौरान मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री गरीब 1 घंटे रुके। इस दौरान आपस में बातचीत हुई। जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारे में भी हो रही है। इसे यादव वोटरों को साधने को लेकर देखा जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आए थे।