सांसद दिनेश शर्मा बोले- राहुल गांधी का पूरा परिवार ड्रामे वाला, SIR में इनके नाम काटे जा रहें

Dinesh Sharma Kanpur visit कानपुर में पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी और उनके परिवार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर पूर्व उपमुख्यमंत्री अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह काफी शर्मनाक है। संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना शर्मनाक है। ‌ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सरदार पटेल की जयंती में शामिल होने के लिए कानपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने 4 किलोमीटर की यात्रा की।