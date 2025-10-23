भाई दूज पर नसीम सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष से लिया आशीर्वाद, सतीश महाना बोले- तुम मेरी बेटी जैसी हो

Naseem Solanki Bhaiya Dooj Kanpur News: कानपुर की सीसामऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी बुधवार को पति इरफान सोलंकी के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलने पहुंचीं। नसीम ने महाना को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और मुस्कुराते हुए कहा, “भईया, कल भाई दूज है, मैं आपका टीका करना चाहती हूं।” सतीश महाना ने हंसते हुए कहा, “बिहन, मैं पंजाबी खत्री हूं। हमारे यहां भाई दूज मनाई नहीं जाती, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।” इसके बाद उन्होंने नसीम के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।