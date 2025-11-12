Delhi blast: पुलिस कमिश्नर‌ बोले- डॉक्टर शाहीन के पति और बच्चों से की गई पूछताछ, बनाई गई विशेष टीम

Dr Shaheen Kanpur connection महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन आने के बाद पुलिस की जांच में तेजी आई है। जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जो इस मामले के साथ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या का भी सत्यापन करेगी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर शाहीन के पति और बच्चों से भी पूछताछ की गई है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इधर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि कानपुर कॉफी सेंसिटिव एरिया है। 9 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है।