Delhi blast: पुलिस कमिश्नर‌ बोले- डॉक्टर शाहीन के पति और बच्चों से की गई पूछताछ, बनाई गई विशेष टीम

फोटो सोर्स- 'X' पुलिस कमिश्नरेट
Dr Shaheen Kanpur connection महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन आने के बाद पुलिस की जांच में तेजी आई है। जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जो इस मामले के साथ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या का भी सत्यापन करेगी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर शाहीन के पति और बच्चों से भी पूछताछ की गई है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इधर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि कानपुर कॉफी सेंसिटिव एरिया है। 9 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि एक विशेष टीम बनाई गई है जो संदिग्ध, वॉच लिस्ट में शामिल लोगों का सत्यापन करेगी। डॉक्टर शाहीन के पति और उनके बच्चों से भी बातचीत हुई है, जिनसे और भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इसके अतिरिक्त जिले में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या के सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है। अभी तक अलग-अलग टीम कर रही थी। लेकिन अब एक कोर टीम बनाई गई है। जो इन पर नजर रखेगी। नये मामले के साथ पुराने मामलों को भी देखेगी। एक सवाल के जवाब में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। केवल सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।
संयुक्त पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि कानपुर बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। महिला डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन के विषय में जानकारी मांगी गई है कि वह किस पीरियड में रही है, इनकी गतिविधियां क्या थीं और किन संदिग्ध लोगों से मुलाकात करती थी? जिसको देखते हुए जानकारी प्राप्त की जा रही है। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानपुर बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और यहां पर इन लोगों के सपोर्टर पाए जाते हैं। जिसको देखते हुए यहां की एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि कौन लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट करते थे, इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नौ लोगों से बातचीत हो रही है।
