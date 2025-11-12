Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Delhi blast: पुलिस कमिश्नर‌ बोले- डॉक्टर शाहीन के पति और बच्चों से की गई पूछताछ, बनाई गई विशेष टीम

Kanpur connection to Delhi blast कानपुर में महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन के संपर्कों को जोरदार तरीके से खंगाला जा रहा है। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या का भी सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक विशेष टीम गठित की गई है। ‌

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 12, 2025

पुलिस कमिश्नर और संयुक्त पुलिस कमिश्नर कानपुर (फोटो सोर्स- 'X' पुलिस कमिश्नरेट)

फोटो सोर्स- 'X' पुलिस कमिश्नरेट

Dr Shaheen Kanpur connection महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन आने के बाद पुलिस की जांच में तेजी आई है। जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जो इस मामले के साथ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या का भी सत्यापन करेगी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर शाहीन के पति और बच्चों से भी पूछताछ की गई है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इधर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि कानपुर कॉफी सेंसिटिव एरिया है। 9 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

दो शाहीन के पति और बच्चों से पूछताछ

उत्तर प्रदेश के कानपुर के मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। ‌पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि एक विशेष टीम बनाई गई है जो संदिग्ध, वॉच लिस्ट में शामिल लोगों का सत्यापन करेगी। डॉक्टर शाहीन के पति और उनके बच्चों से भी बातचीत हुई है, जिनसे और भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इसके अतिरिक्त जिले में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या के सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है। अभी तक अलग-अलग टीम कर रही थी। लेकिन अब एक कोर टीम बनाई गई है। जो इन पर नजर रखेगी। नये मामले के साथ पुराने मामलों को भी देखेगी। एक सवाल के जवाब में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। केवल सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।

क्या कहते हैं संयुक्त पुलिस कमिश्नर?

संयुक्त पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि कानपुर बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। महिला डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन के विषय में जानकारी मांगी गई है कि वह किस पीरियड में रही है, इनकी गतिविधियां क्या थीं और किन संदिग्ध लोगों से मुलाकात करती थी? जिसको देखते हुए जानकारी प्राप्त की जा रही है। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानपुर बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और यहां पर इन लोगों के सपोर्टर पाए जाते हैं। जिसको देखते हुए यहां की एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि कौन लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट करते थे, इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नौ लोगों से बातचीत हो रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 06:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Delhi blast: पुलिस कमिश्नर‌ बोले- डॉक्टर शाहीन के पति और बच्चों से की गई पूछताछ, बनाई गई विशेष टीम

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट में 2 को उठाया, डॉ. परवेज के घर से 3 की-पैड फोन बरामद, जानें शाहीन के आतंकी कनेक्शन

delhi blast up connection dr shaheen kanpur nia ats raids lucknow amroha
कानपुर

कानपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर शाहीन को किया गया था बर्खास्त, कन्नौज से भी संपर्क

डॉक्टर शाहीन शाहिद की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)
कानपुर

थार और स्कॉर्पियो में मिली दरोगा की टोपी और डंडा, दरोगा और होमगार्ड की गाड़ी को किया गया सीज

कानपुर पुलिस चला रही सघन चेकिंग अभियान (फोटो सोर्स- X कानपुर कमिश्नरेट पुलिस)
कानपुर

सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण, महिला की सूचना, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से महिला ने किया फोन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

कानपुर में रेड अलर्ट: बम डिस्पोजल यूनिट के साथ सघन चेकिंग अभियान, इन स्थानों पर भेजी गई टीम

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान (फोटो सोर्स- पुलिस कमिश्नरेट कानपुर)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.