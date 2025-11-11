Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

थार और स्कॉर्पियो में मिली दरोगा की टोपी और डंडा, दरोगा और होमगार्ड की गाड़ी को किया गया सीज

Vehicles of inspector and home guard seized कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक थार और एक स्कॉर्पियो आते दिखाई पड़ी। निरीक्षण के दौरान एक में पुलिस की टोपी और दूसरी में डंडा मिला। पूछताछ में पता चला कि एक का पिता दरोगा है तो दूसरे के पिता होमगार्ड में है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 11, 2025

कानपुर पुलिस चला रही सघन चेकिंग अभियान (फोटो सोर्स- X कानपुर कमिश्नरेट पुलिस)

फोटो सोर्स- X कानपुर कमिश्नरेट पुलिस

Kanpur News कानपुर में लाल किला मेट्रो स्टेशन दिल्ली के पास हुए धमाके के बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रहा है। निरीक्षण के दौरान एक थार और स्कॉर्पियो गाड़ी की चेकिंग में पुलिस को पुलिस से संबंधित सामग्री मिली। एक में पुलिस का डंडा था तो दूसरी गाड़ी में टोपी मिली। पूछताछ में गाड़ी में मौजूद युवकों में से एक ने बताया कि उनके पिताजी होमगार्ड हैं, जबकि दूसरी गाड़ी दरोगा का बेटा लेकर आया था। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सीज कर लिया है। थाना प्रभारी ने दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की दी है। गाड़ियों में नंबर प्लेट भी नहीं थे। मामला पनकी थाना क्षेत्र का है।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस मौजूद

उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस चप्पे-चप्पे पर मौजूद है। पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है। बम निरोधक दस्ते के साथ डॉग स्क्वायड, फील्ड यूनिट को भी निरीक्षण में लगाया गया है। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील इलाकों में विशेष रूप से नजर रखी जा रही है।

थार और स्कॉर्पियो पकड़ी गई

चेकिंग के दौरान एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह की निगाह काले रंग की थार और स्कॉर्पियो पर पड़ी। उन्होंने गाड़ी के निरीक्षण के निर्देश दिए। पुलिस की जांच में पता चला कि एक में डंडा तो दूसरी में दरोगा की टोपी रखी है कड़ाई से पूछताछ में दोनों युवकों ने जानकारी दी। एक गाड़ी दरोगा की है तो दूसरी होमगार्ड की है। जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं मिली। एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने कहा कि दोनों गाड़ियों को सीज कर लिया गया है। जिन्हें पनकी थाना में खड़ा कराया गया है। गाड़ी के साथ पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 05:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / थार और स्कॉर्पियो में मिली दरोगा की टोपी और डंडा, दरोगा और होमगार्ड की गाड़ी को किया गया सीज

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण, महिला की सूचना, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से महिला ने किया फोन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

कानपुर में रेड अलर्ट: बम डिस्पोजल यूनिट के साथ सघन चेकिंग अभियान, इन स्थानों पर भेजी गई टीम

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान (फोटो सोर्स- पुलिस कमिश्नरेट कानपुर)
कानपुर

  डिप्टी सीएम बृजेश पाठक वंदे मातरम को लेकर बोले- सपा वोटो की तुष्टीकरण के लिए विरोध कर रही

कार्यक्रम को संबोधित करते डिप्टी सीएम बृजेश पाठक (फोटो सोर्स- 'X' बृजेश पाठक)
कानपुर

IMD latest forecast पिछले 24 घंटे में इटावा 8.4 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा जिला रहा, कानपुर दूसरे नंबर पर

सुबह और शाम धुंध का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

सनसनी: प्रेम प्रसंग में युवक की बीच सड़क पर बेरहमी से पीट कर हत्या, एक गिरफ्तार

प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.