थार और स्कॉर्पियो में मिली दरोगा की टोपी और डंडा, दरोगा और होमगार्ड की गाड़ी को किया गया सीज

फोटो सोर्स- X कानपुर कमिश्नरेट पुलिस
Kanpur News कानपुर में लाल किला मेट्रो स्टेशन दिल्ली के पास हुए धमाके के बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रहा है। निरीक्षण के दौरान एक थार और स्कॉर्पियो गाड़ी की चेकिंग में पुलिस को पुलिस से संबंधित सामग्री मिली। एक में पुलिस का डंडा था तो दूसरी गाड़ी में टोपी मिली। पूछताछ में गाड़ी में मौजूद युवकों में से एक ने बताया कि उनके पिताजी होमगार्ड हैं, जबकि दूसरी गाड़ी दरोगा का बेटा लेकर आया था। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सीज कर लिया है। थाना प्रभारी ने दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की दी है। गाड़ियों में नंबर प्लेट भी नहीं थे। मामला पनकी थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस चप्पे-चप्पे पर मौजूद है। पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है। बम निरोधक दस्ते के साथ डॉग स्क्वायड, फील्ड यूनिट को भी निरीक्षण में लगाया गया है। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील इलाकों में विशेष रूप से नजर रखी जा रही है।
चेकिंग के दौरान एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह की निगाह काले रंग की थार और स्कॉर्पियो पर पड़ी। उन्होंने गाड़ी के निरीक्षण के निर्देश दिए। पुलिस की जांच में पता चला कि एक में डंडा तो दूसरी में दरोगा की टोपी रखी है कड़ाई से पूछताछ में दोनों युवकों ने जानकारी दी। एक गाड़ी दरोगा की है तो दूसरी होमगार्ड की है। जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं मिली। एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने कहा कि दोनों गाड़ियों को सीज कर लिया गया है। जिन्हें पनकी थाना में खड़ा कराया गया है। गाड़ी के साथ पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
