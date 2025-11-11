थार और स्कॉर्पियो में मिली दरोगा की टोपी और डंडा, दरोगा और होमगार्ड की गाड़ी को किया गया सीज

Kanpur News कानपुर में लाल किला मेट्रो स्टेशन दिल्ली के पास हुए धमाके के बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रहा है। निरीक्षण के दौरान एक थार और स्कॉर्पियो गाड़ी की चेकिंग में पुलिस को पुलिस से संबंधित सामग्री मिली। एक में पुलिस का डंडा था तो दूसरी गाड़ी में टोपी मिली। पूछताछ में गाड़ी में मौजूद युवकों में से एक ने बताया कि उनके पिताजी होमगार्ड हैं, जबकि दूसरी गाड़ी दरोगा का बेटा लेकर आया था। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सीज कर लिया है। थाना प्रभारी ने दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की दी है। गाड़ियों में नंबर प्लेट भी नहीं थे। मामला पनकी थाना क्षेत्र का है।