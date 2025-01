पोरबंदर हेलीकॉप्टर दुर्घटना: पत्नी ने शहीद पति को लिखा पत्र “We are proud of you”, पढ़ जरूर लेना

यह भी पढ़ें

पोरबंदर में शहीद हुए कानपुर के रहने वाले कैप्टन सुधीर यादव का शव उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित उनके घर पहुंचा तो चीख-पुकार मच गया। माता-पिता के साथ पत्नी का रोना देख लोगों की आंखें भर आई। वह क्षण और भी भावुक हो गया। जब पत्नी आवृत्ति ने कहा- “we are proud of you Sudheer, तुमने अपनी नौकरी के लिए जो भी किया है। उसके लिए मुझे तुम पर प्राउड है। तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? यह कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। जिंदगी भर के लिए रुला गए, हम ठीक हैं। तुम जहां भी हो अपना ख्याल रखना।