इंडिया में पोर्न फिल्म देखना गैर कानूनी है? मुकदमा दर्ज की धमकी देकर 50 लाख की वसूली, चार गिरफ्तार

Recovery of name for watching porn movie कानपुर में मोबाइल पर पोर्न फिल्म देखने की कीमत वसूल की गई है। बताया गया कि देश में देखने पर प्रतिबंध है। शिकायत मिलने के बाद हुई जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 50 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है।

कानपुर•Jun 27, 2025 / 08:02 am• Narendra Awasthi

फोटो सोर्स- ‘X’ पुलिस कमिश्नर कानपुर

Recovery of name for watching porn movie कानपुर पुलिस में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनके ऊपर आरोप है कि पोर्न वीडियो देखने वालों को धमकी देकर लाखों रुपए की वसूली की गई है। क्राइम ब्रांच के फर्जी अधिकारी बनकर बताया जाता था कि इस तरह की अश्लील वीडियो देखना भारत में गैरकानूनी है। सरकार ने ऐसी फिल्मों पर बैन लगा दिया। अब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना सुनते ही सामने वाला डर जाते था और साइबर क्राइम करने वालों के जाल में फंसकर लाखों रुपए लुटा देते थे। इसी क्रम में शिकायत मिलने पर पुलिस ने चार लोगों को पकड़ा है। दो फरार है। जिसमें मास्टरमाइंड आठवीं पास है। मामला कानपुर साइबर क्राइम थाना का है।