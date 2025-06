पुलिस, पीएसी, जेल वार्डन, फायरमैन की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी 3 वर्ष की छूट? जानें क्यों?

Relaxation of 3 years in maximum age in police recruitment process? यूपी में पुलिस, पीएसी, जेल वार्डन, फायरमैन की आगामी भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। भाजपा विधायक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। ‌

कानपुर•Jun 21, 2025 / 06:00 pm• Narendra Awasthi

Relaxation of 3 years in maximum age in police recruitment process? कानपुर से भाजपा विधायक ने उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, जेल वार्डन, फायरमैन की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि पिछले कई वर्षों से भर्ती प्रक्रिया बाधित रही है। 2018 के बाद से भर्तीयों का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो पाया है। जिसके कारण अभ्यर्थी अपनी उम्र पार कर चुके हैं। अपने पत्र में उन्होंने कोविड-19 महामारी और प्रशासनिक कर्म का भी हवाला दिया है।