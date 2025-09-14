मौसमी मॉडल में उलटफेर 15 और 16 सितंबर के लिए अलर्ट 6 जिलों में बारिश का तांडव

Change in weather model आईएमडी ने निम्न दबाव और उत्तर पश्चिमी हवाओं का अरब सागर से नमी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार 15 और 16 सितंबर को बारिश होने की संभावना है। मानसून की टर्फ लाइन का पूर्वी सिरा दक्षिण की तरफ खिसक गया है। जबकि पश्चिमी सिरा राजस्थान के गंगानगर, हरियाणा के रोहतक, मध्य प्रदेश के शिओनी, छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले कुछ दिनों में कानपुर मंडल के जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कानपुर मंडल के जिलों में इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया में चमकदार तेज धूप निकलने की संभावना है। 15 और 16 सितंबर को मौसमी मॉडल बारिश होने की संभावना दिख रहे हैं। ‌मौसम में अब उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। उमस बढ़ने के साथ हीट इंडेक्स बढ़ने की संभावना है।