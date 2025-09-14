Patrika LogoSwitch to English

मौसमी मॉडल में उलटफेर 15 और 16 सितंबर के लिए अलर्ट 6 जिलों में बारिश का तांडव

Reversal in weather model alert for 15 and 16 September मौसम विभाग में 15 और 16 सितंबर के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार मौसमी मॉडल में जबरदस्त परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। ‌

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 14, 2025

मौसमी मॉडल में परिवर्तन (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
फोटो सोर्स- मेटा एआई

Change in weather model आईएमडी ने निम्न दबाव और उत्तर पश्चिमी हवाओं का अरब सागर से नमी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार 15 और 16 सितंबर को बारिश होने की संभावना है। मानसून की टर्फ लाइन का पूर्वी सिरा दक्षिण की तरफ खिसक गया है। जबकि पश्चिमी सिरा राजस्थान के गंगानगर, हरियाणा के रोहतक, मध्य प्रदेश के शिओनी, छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले कुछ दिनों में कानपुर मंडल के जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कानपुर मंडल के जिलों में इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया में चमकदार तेज धूप निकलने की संभावना है। 15 और 16 सितंबर को मौसमी मॉडल बारिश होने की संभावना दिख रहे हैं। ‌मौसम में अब उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। उमस बढ़ने के साथ हीट इंडेक्स बढ़ने की संभावना है।

कैसा रहेगा कानपुर में आज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।अधिकतम तापमान 35 डिग्री न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात में हवा में नमी रहेगी।

कैसा रहेगा कानपुर में 15 सितंबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जो मौसम को प्रभावित करेंगे। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। रात में ठीक-ठाक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है।

कैसा रहेगा 16 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार दोपहर तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान है। दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह के समय 62 प्रतिशत और रात को 50 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

कैसा रहेगा 19 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार 17 सितंबर का तापमान 26 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 60 प्रतिशत तक बारिश होने की संभावना बताई गई है। 18 सितंबर गुरुवार को 74 प्रतिशत, शुक्रवार 19 सितंबर को 63 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तापमान 26 से 32 डिग्री के बीच रह सकता है।

कैसा रहेगा सितंबर तक का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 20 सितंबर का तापमान 26 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रविवार 21 और सोमवार 22 सितंबर का तापमान 26 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 24 प्रतिशत बारिश हो सकती है।

14 Sept 2025 01:24 pm

