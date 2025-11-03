महिला को बताता था अपनी पत्नी, शारीरिक संबंध का बनाया दबाव, कॉलेज संचालक पर मुकदमा दर्ज

Harassment of female teacher in Kanpur कानपुर में महिला शिक्षिका ने स्कूल संचालक पर मानसिक उत्पीड़न आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। अपनी शिकायती पत्र में महिला शिक्षिका ने बताया है कि शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव बनाया गया। दूसरों के सामने उसे अपनी पत्नी बताता था। महिला शिक्षिका की तहरीर पर पुलिस ने कॉलेज संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र की है।